ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай публикува бяла книга за достигане на пик на ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21683981 www.24chasa.bg

Шофьор на столично районно блокира входа за арестанти на най-големия съд, глобиха го с 50 лв. (снимка)

Димитър Мартинов

[email protected]

5280
Това е входът за арестанти на Софийския районен съд, а опелът го блокира.

Шофьор на столични районно запречи входа на Софийския районен съд откъдето вкарват арестанти това става от ясно от снимка и изпратена до редакцията на 24 часа. Заради нарушението той е глобен с 50 лева за неправилно паркиране, казаха от вътрешното ведомство. 

Кадърът е направен пред Наказателното отделение на ъгъла на ул. "Бузлуджа" и ул. "Цар. Петър". Авторът посочва, че мъжът не за пръв път спира в нарушение. Той го попитал защо е паркирал колата така, а мъжът отвърнал "Питайте МВР". 

От МВР са направили проверка и установили водача. Той е шофьор в министерството. За нарушението е глобен с 50 лева за неправилно паркиране. 

Това е входът за арестанти на Софийския районен съд, а опелът го блокира.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)