Шофьор на столично районно блокира входа за арестанти на най-големия съд, глобиха го с 50 лв. (снимка)

Шофьор на столични районно запречи входа на Софийския районен съд откъдето вкарват арестанти това става от ясно от снимка и изпратена до редакцията на 24 часа. Заради нарушението той е глобен с 50 лева за неправилно паркиране, казаха от вътрешното ведомство.

Кадърът е направен пред Наказателното отделение на ъгъла на ул. "Бузлуджа" и ул. "Цар. Петър". Авторът посочва, че мъжът не за пръв път спира в нарушение. Той го попитал защо е паркирал колата така, а мъжът отвърнал "Питайте МВР".

От МВР са направили проверка и установили водача. Той е шофьор в министерството. За нарушението е глобен с 50 лева за неправилно паркиране.