Жестоко убийство - 43-годишният Ибрям преби и намушка инвалид на гарата в Карлово

Човекът се придвижвал с патерици, когато бил повален и подложен на изтезания, починал от остра кръвозагуба

Жесток побой, придружен с намушкване, е довел до смъртта на 50-годишен безпомощен инвалид в Карлово, а за зверството е задържан 43-годишният Ибрям О., съобщи Окръжната прокуратура в Пловдив.

Убийството е станало на 7 ноември. Извършителят е имал още трима съучастници, които също са привлечени под отговорност. Те се включили в побоя над Стефан А., който се придвижвал с патерици.

Действието се разиграло в района на гарата в Карлово. Тримата съучастници - Г.А., Й.С. и Ю.О., нанесли побой над инвалида, като го повалили на земята, взели му патериците и започнали да го налагат с тях. Човекът се превивал и викал.

През това време Ибрям извадил нож и пробол Стефан в областта на дясното бедро. В резултат на нараняването той получил силен кръвоизлив и починал. Според първоначалните данни причината за нападението е предходен конфликт.

Четиримата обвиняеми са били задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Окръжна прокуратура-Пловдив днес внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Ибрям О., а останалите трима са с наложена мярка за неотклонение „гаранция".

