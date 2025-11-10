Задържаха 59-годишен, шофирал с 2,29 промила алкохол в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 59-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 08.11.2025 г. в 10,30 часа на ул. „Искърско шосе" в гр. София, обвиняемият Я.К. е бил спрян за проверка от полицейски служители. Направен му е тест с „Алкотест – Дрегер 7510", като пробата показала, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол 2,29 промила. Я.К. е отказал да даде проба за изследване в болница, съобщават от Прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 до 5 години и с глоба от 2000 до 10 000 лева.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Я.К. е осъждан за идентично престъпление.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".