БМВ се удари в дърво край Съединение, 23-годишен се бори за живота си в болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

63-годишна пешеходка е пострадала при друг инцидент в Пловдив

23-годишен водач е с опасност за живота си и е настанен в пловдивска болница, след като се е блъснал с БМВ-то си в дърво, съобщават от полицията.

Около 10:30 часа в петък служители от Районното в Труд получили сигнала за катастрофата в участъка между село Найден Герово и град Съединение.

Установено е, че младежът е излязъл вдясно от платното за движение и се ударил в дърво. Той е с опасност за живота и лекарите се борят, за да го спасят.

Причините и обстоятелствата около инцидента се разследват в рамките на досъдебни производства.

Пешеходка е пострадала сериозно при пътно произшествие в Пловдив, съобщават още от МВР. Според получения около 10.10 часа в събота сигнал, на бул. „Никола Вапцаров" извършващ маневра на заден ход товарен автомобил „Мерцедес" ударил движещата се успоредно по пътното платно 63-годишна жена. Пострадалата е настана в болница с различни фрактури и контузии. Водачът на микробуса на 49 години е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. Работата по досъдебното производство продължава разследващ полицай.