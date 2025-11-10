ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай публикува бяла книга за достигане на пик на ...

Откриха възрастен мъж в безпомощно състояние, в дома му са откриха боеприпаси

СНИМКА: Pixabay

Мъж на 84 години е намерен в жилището си в Казанлък в безпомощно състояние, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Той е прегледан от медицински екип и е настанен в болнично заведение без опасност за живота, а в апартамента му са намерени и иззети боеприпаси и оръжие, предава БТА.

Около 11 часа вчера в Районното полицейско управление в Казанлък е постъпил сигнал от 52-годишен мъж, че е намерил свой роднина в безпомощно състояние в апартамента му.

Възрастният мъж не е дал обяснение какво се е случило. В жилището му са намерени и иззети кутия с 31 бойни патрона и пистолет без надписи и означения, с пълнител съдържащ седем боеприпаса.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато в Районното управление в Казанлък досъдебно производство.

В началото на септември т.г. полицейски служители от Районното управление в Казанлък иззеха голямо количество различни боеприпаси от склад на магазин в града.

СНИМКА: Pixabay

