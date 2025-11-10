ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оправдаха полицаите, обвинени, че взели подкуп от ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21684553 www.24chasa.bg

България пази от екзекуция руснака, обвинен за взрива с над 200 жертви в Бейрут (Видео)

Аделина Георгиева

6168
Смърт заплашва Гречушкин по 6 обвинения Снимки и видео: Аделина Георгиева

България поиска гаранции, че обвиненият за взрива в Бейрут, убил над 200 души, няма да бъде екзекутиран, съобщи "България днес".

Софийският градски съд прецени, че информацията за обвиненията на Игор Гречушкин е непълна и отложи разглеждането на екстрадицията му за началото на декември. Дотогава се чака обещанието на Ливан, че на обвиняемия няма да му бъде наложена смъртна присъда. Такава грози руснака по 6 от 15-те му обвинения.

При експлозията през 2020 г. загинаха над 200 души.

Гречушкин беше арестуван  на столичното летище.

Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия.

 

Смърт заплашва Гречушкин по 6 обвинения Снимки и видео: Аделина Георгиева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)