България пази от екзекуция руснака, обвинен за взрива с над 200 жертви в Бейрут (Видео)

България поиска гаранции, че обвиненият за взрива в Бейрут, убил над 200 души, няма да бъде екзекутиран, съобщи "България днес".

Софийският градски съд прецени, че информацията за обвиненията на Игор Гречушкин е непълна и отложи разглеждането на екстрадицията му за началото на декември. Дотогава се чака обещанието на Ливан, че на обвиняемия няма да му бъде наложена смъртна присъда. Такава грози руснака по 6 от 15-те му обвинения.

При експлозията през 2020 г. загинаха над 200 души.

Гречушкин беше арестуван на столичното летище.

Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия.