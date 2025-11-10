Борислав Сарафов разговаря с унгарския си колега д-р Габор Над

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов се срещна в Съдебната палата в София с главния прокурор на Унгария д-р Габор Над, който е на посещение в България по негова покана. Д-р Габор Над е придружаван от Барна Мишколци, ръководител на отдел „Европейски и международни отношения" в Прокуратурата на Унгария. На срещата присъстваха и заместниците на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура Ваня Стефанова и Магдалена Лазарова, съобщиха от Прокуратурата.

Борислав Сарафов и д-р Габор Над обсъдиха предизвикателствата пред двете страни при отстояване върховенството на правото в Европейския съюз (ЕС) и акцентираха върху необходимостта от непрекъснато надграждане на взаимодействието между правоохранителните институции в страните членки на ЕС като ключово за ограничаване на трансграничната организирана престъпност, особено в сферата на нелегалната миграция.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов запозна унгарския си колега с резултатите от проведения в началото на октомври в гр. София Четвърти форум на главните прокурори на Балканските държави, който е пример за успешно професионално сътрудничество и стабилно партньорство между прокуратурите от региона на Югоизточна Европа и Европейската агенция за взаимодействие в областта на наказателното правосъдие „Евроджъст".

В хода на срещата Борислав Сарафов и д-р Габор Над подчертаха дългогодишното отлично взаимодействие между правоохранителните органи на България и Унгария, в резултат на което през 2018 г. бе подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество между българската и унгарската прокуратури. Главните прокурори на двете страни подчертаха водещата роля на представляваните от тях институции в активното пресичане на дейността на международни престъпни групи, ползващи съвременните информационни технологии при осъществяването на криминалната си дейност. В тази връзка бе постигнато съгласие за провеждане на съвместни обучения и обмяна на опит и добри практики при разследвания срещу киберпрестъпления, прането на пари и други.

В рамките на визитата си у нас унгарският главен прокурор д-р Габор Над ще има срещи с представители на изпълнителната власт и службите за сигурност.