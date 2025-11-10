Още 2 жалби по мегапоръчката за чистенето на София, този път за "Надежда", "Сердика" и "Илинден"

Още две жалби са постъпили в Комисията за защита на конкуренцията по мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г. Този път те са срещу решението за зона 4, в която влизат районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика". За тях общината имаше намерение да сключи договор с единствения останал кандидат - турския консорциум "Норм Санаи". Жалбите срещу решението на общината са подадени от другите двама кандидати за зоната, които не са допуснати до етап отваряне на ценова оферта - "Нелсен - Чистота" и "ЗМБГ", става ясно от регистъра на КЗК.

Така сключването на договора с турския консорциум временно е възпрепятстван.

През миналата седмица стана ясно, че са подадени други две жалби по мегапоръчката. Едната е от консорциум "Чистота Средец" срещу решението за прекратяването на процедурата за зона 3, в която са районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". За нея общината реши да прекрати процедурата, тъй като нито един от тримата кандидати да я чистят не бе класиран до етап отваряне на ценова оферта. Договорът със сегашните чистачи на трите района изтича на 1 декември. Общината имаше намерение да стартира бърза процедура с пряко договаряне, за да се опита да избегне кризата със сметоизвозването в тези райони, каквато от 5 октомври има в "Люлин" и "Красно село". Жалбата обаче ще стопира това.

Другата жалба е срещу решението за прекратяване на процедурата за зона 6 с районите "Люлин" и "Красно село". Тя е подадена от консорциум "Почистване Триадица", част от който е фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис Таки. Консорциумът остана единствен кандидат за зоната, след като турската компания "Норм Санаи" не отвори ценовата си оферта. Кметът на София Васил Терзиев обаче нееднократно заяви, че няма да подпише договор с единствения останал кандидат заради високата цена - 189 млн. лв. вместо прогнозните 70 млн. лв. Така на 5-и октомври бе обявена кризисна ситуация в двата района, която продължава и днес. От миналата седмица там бе създадена нова организация - за чистенето на "Люлин" отговаря СПТО, а за "Красно село" - "Софекострой", което чисти "Красна поляна". Идеята на общината беше след изтичането на сроковете за обжалване, почистването на двата района да бъде възложено на "Софекострой", за което СОС отпусна спешно 9 млн. лв. за покупка на техника. Жалбата обаче ще стопира и това намерение.

Така на практика всичките решения за три от общо 7-те зони в мегапоръчката са обжалвани. Няма яснота кога ще бъдат обявени решенията за останалите 4 зони. Договорите за чистенето на останалата част от града с изключение на "Красна поляна", част от "Триадица", "Младост", "Витоша" и "Овча купел" изтичат в края на тази и в началото на следващата година.

Жалба е подадена и срещу процедурата за зимното почистване на планинските пътища. Тя е подадена от консорциум "Еко Сфера 2025".