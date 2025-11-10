Лекар умишлено прегази и уби куче в София

Куче е умишлено прегазено от кола в София. Покъртителната случка е станала вчера пред жилищна сграда в квартал „Разсадника", на ул. „Пчиня" 18.

От публикувани кадри в социалните мрежи се вижда как водачът умишлено преминава с автомобила си през кучето Мая. Постъпката е особено жестока, тъй като в един момент водачът, застанал с едната гума на возилото си върху страдащото животинче, излиза, за да се увери в действията си. След това отново се качва в колата си и потегля.

"На 09.11.2025 г. в ж.к. "Разсадника", ул. "Пчиния" 18, бе извършен акт на умишлена жестокост към животно, заснет на видеозапис".

Кучето Мая, живяло повече от 14 години сред хората в квартала, известно с добрия си нрав и дружелюбие към всички е умишлено прегазено от човек, който целенасочено насочи автомобила си към нея, докато животното спеше, разказват очевидци.

Според тях извършителят е гръден хирург във ВМА, съобщава БНТ.

"Видео от охранителна камера ясно показва действията на водача – той преминава през спящото животно без опит да спре или избегне удара".

Свидетели потвърждават случилото се и съобщават, че по време на инцидента лицето е било в неадекватно състояние.

Хората настояха за:

1. Пълно разследване на инцидента и проверка на лицето, включително дали е годно да упражнява лекарска дейност.

2. Публично разгласяване на случая от медиите, за да се осигури прозрачност и превенция на подобни актове.

3. Прилагане на закона с цялата му строгост, както е предвидено в:

чл. 325б от Наказателния кодекс – "Който прояви жестокост към гръбначно животно, причинявайки му смърт или трайно страдание, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5 000 лв".чл. 7 и чл. 26 от Закона за защита на животните – забрана за насилие и задължение на държавата да реагира при сигнали за жестокост.



