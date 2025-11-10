Хванаха мъж да кара мотофреза с близо 3 промила алкохол в кръвта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За пътен инцидент съобщават от полицейската дирекция в Монтана. Катастрофата станала на 8 ноември, на ул. „Александър Стамболийски" в село Боровци. 45-годишен мъж се движил с мотофреза с прикачено ремарке. Изведнъж обаче човекът загубил контрол над управляваната от него машина и тя се забила в лек автомобил.

След произшествието на мястото пристигнал дежурен полицейски екип.. Полицаите изпробвали мъжа за употреба на алкохол, при което дрегерът отчел 2.81 промила в издишания от него въздух.

На същия са съставени актове за нарушения по Закона за движение по пътищата и му е издаден талон за медицинско изследване. Водачът приел показанията на техническото средство и отказал да даде биологичен материал за физико-химическо изследване.

Извършителят е задържан за срок oт едно денонощие в ареста на районното управление в Берковица.

На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.