Тийнейджър намушка с нож 16-годишен в Ракитово

Скандал между двама непълнолетни в Ракитово завърши с намушкване. За радост, пострадалият е без опасност за живота. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Случката се разиграла снощи на улица в гр. Ракитово. Възникнал скандал между 17-годишен тийнейджър и негов 16-годишен съгражданин. Разпрата много бързо се разгорещила и по-големият от двамата нанесъл прободна рана с нож в крака на своя опонент. Екипи на участъка в Ракитово са реагирали на място и са задържали извършителя. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ-Велинград без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.