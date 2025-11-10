Предлагат част от парите от синята и зелената зона в София да отиват за ремонти в кварталите

На 13 ноември СОС ще гледа дългоочакваната реформа в паркирането. Има редица предложения. Ние предлагаме част от средствата, които постъпват от платеното паркиране, да остават в Столичната община, а не както в момента 100% от парите да отиват в Центъра за градска мобилност. Разработихме програма за изграждане и поддръжка на публична инфраструктура за градска за какво да се използват тези средства, както и част от тях да отиват към районите, в които ще се разширят синята и зелената зони за паркиране. Това съобщи председателят на СОС Цветомир Петров, който заедно със зам.-кмета по транспорта на София Виктор Чаушев и общинските съветници от ПП-ДБ Бойко Димитров и Симеон Ставрев дадоха брифинг.

Идеята е средствата, които значително ще се увеличат след реформата в паркирането, да отиват към районите за подобряване на инфраструктурата в кварталите, в които има въведен режим на платено паркиране. Друга част от средствата ще остават в общината. Парите ще се използват за ремонти на паркинги, облагородяване на кални точки, асфалтиране на улици, ремонт на тротоари и улично осветление. Очакваме така да променим сериозно облика на кварталите, както и хората да виждат реално къде отиват парите им от плащането на синя и зелена зона, обясни Чаушев.

Ясно са разписани правилата, по които ще се използват тези средства - как районите и общината ще предлагат проекти, а финалното одобрение ще се дава от СОС. Ще се приема и ежегоден отчет на свършеното. Преговаряме аналогична програма да има и в Центъра за градска мобилност, подчерта Димитров.