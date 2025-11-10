Съдът отмени глоба от 150 хил. лв., наложена от РИСОВ на ТЕЦ "Бобов дол"

Районният съд в Дупница е отменил наказателно постановление от 150 хил. лв., наложено на ТЕЦ "Бобов дол", става известно от публикувано решение на съда на официалната му страница.

Наказателното постановление е издадено от директор на дирекция "Административни, финансови и правни дейности", упълномощен да изпълнява правомощията на директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - София (РИОСВ), предава БТА.

То е на основание на Закона за опазване на околната среда, въз основа на който на централата е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 150 000 лв.

Постановлението е в резултат на извънредна проверка по сигнал, на служители на РИОСВ - София, на 26 ноември.

Проверяващите са установили неорганизирани емисии в тъмно кафяв цвят – в частта от площадката на централата, в която е разположен "Открит въглищен склад" и от жп гарата на с. Големо село. Констатирано е запрашаване около и в района на централата.

Установено е било, че на място не са предприети каквито и да било подходящи мерки или коригиращи действия за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества – чрез оптимизиране на условията при разтоварване, чрез намаляване на височината при разтоварване, използване на улеи, намаляване на обема на разтоварните дейности, ограничаване на дейностите по друг подходящ начин, както и не е било извършвано оросяване на местата, където това е възможно за ограничаване на прахта.

Административно наказващият орган е приел, че "ТЕЦ Бобов дол" АД, в качеството си на оператор на горивна инсталация за производство на електрическа енергия, не изпълнява условие, определено в комплексното си разрешително, а именно, че не е предприел всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Съдебният състав в Дупница е приел, че акта за административно нарушение не е бил надлежно предявен на нарушителя, като не е подписан и връчен на законно представляващия дружеството управител.

Съдът е счел, че постановлението е незаконосъобразно и го е отменил.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд в Кюстендил.