Оправдаха полицаите, обвинени, че взели подкуп от ...

STEM център и две игрища откри министър Красимир Вълчев в гимназия в Гоце Делчев

Тони Маскръчка

STEM център и две волейболни игрища откри министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" в Гоце Делчев.

STEM център и две волейболни игрища откри министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" в Гоце Делчев, съобщиха от Областната управа. На тържеството присъстваха областният управител Георги Динев, кметът на Община Гоце Делчев- Владимир Москов, началникът на РУО-Благоевград - Ивайло Златанов, д-р Милен Врабевски- председател на фондация "Българска памет".

По време на церемонията министър Вълчев подчерта значението на инвестициите в модерна образователна инфраструктура и ролята на STEM обучението за бъдещото развитие на младите хора.

STEM центърът разполага с модерно оборудване за провеждане на практически занимания по природни науки, технологии, инженерство и математика, а двете нови волейболни игрища ще подпомогнат развитието на физическата активност и спортния дух сред учениците.

Министър Вълчев ще бъде гост и на гимназията "Йордан Йовков" в село Рибново, която днес отбелязва патронния си празник. Най-голямото училище в община Гърмен, с над 550 ученици, беше изцяло обновено, като беше изграден и нов корпус, който позволи да се премине към едносменен режим на обучение.

