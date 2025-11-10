Ето го 43-годишния Ибрям, обвинен в убийството на инвалид на гарата в Карлово (Видео)

Нападателят е служител на БДЖ, работел като кантонер и живеел в село Розино

Виновен съм, уплаших се и избягах, но не беше умишлено, заяви задържаният

43-годишният Ибрям Осман, обвинен за убийството на инвалида Стефан Асенов след нанесен побой, придружен с намушкване на гарата в Карлово, беше доведен в Окръжния съд в Пловдив, за да бъде разгледана мярката му за неотклонение. Прокуратурата иска постоянния му арест.

Нападателят живее в село Розино и работи в БДЖ като кантонер в село Долно Камарци, Софийско. Твърди, че до момента не бил осъждан. Имал изкаран 12-и клас, но не се е дипломирал.

Убийството е станало в петък, на 7 ноември, около 18 часа. Ибрям бил с още трима негови съучастници, които са пуснати под парична гаранция. Те нанесли побоя на инвалида - взели му патериците и започнали да го налагат с тях. След това Ибрям извадил нож с 14-сантиметрово острие и пробол Стефан в областта на дясното бедро. Мъжът получил силен кръвоизлив и починал - острието засегнало артерия и раненият е нямал шанс да оцелее.

Установено е, че синовете на обвиняемия Ибрям и на жертвата Стефан имали конфликт. Той възникнал във влака. Синът на убития бил във ваканция от затвора във Враца и пътувал в посока София с баща си и други членове на семейството. Там се скарал със сина на Ибрям и решили да слязат на гарата в Карлово. Там ги пресрещнал обвиняемият и се стигнало до намушкването, стана ясно в съдебната зала от думите на прокурора Борис Мендев.

"Аз съм виновен, уплаших се и избягах, но веднага след това се върнах и звъннах на телефон 112. Съжалявам, не беше умишлено", заяви Ибрям Осман.

Адвокатът му Стоимен Гърбев, който е назначен служебно, заяви, че не може да става дума за умишлено убийство. "Този човек е толкова разстроен, вижда се, че съжалява", пледира той.