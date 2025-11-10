Наемат още 182-ма души в столичния завод за боклук

Зам.-кметът на София по екология Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет предложение за увеличаване на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). Докладът предвижда увеличаване на щатната численост на предприятието от 307 на 489 служители, както и разширяване на структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност в управлението на отпадъците в София, съобщиха от общината.

„Кризата с отпадъците ясно показа, че когато градът има собствен капацитет, може да реагира бързо, ефективно и без да бъде изнудван. СПТО се доказа като гръбнак на общинската система – то изнесе усилието по овладяване на ситуацията в „Люлин" и „Красно село". Сега е моментът да гарантираме неговата устойчивост и да повишим капацитета му", казва Бобчева, цитирана от пресцентъра на общината.

През 2025 г. Столичното предприятие за третиране на отпадъци отчете най-добрите си резултати от създаването си. Приходите от продажба на рециклируеми материали достигнаха 1,75 млн. лв. – ръст от над 400% спрямо 2023 г. Производството на RDF гориво надхвърли 100 000 тона за година, което е със 70% повече спрямо предходната. Същевременно количеството депонирани отпадъци спадна до 7 107 тона през 2024 г., спрямо 90 000 тона година по-рано. Тези резултати показват реална ефективност и прозрачност в управлението на предприятието, както и потенциал за по-нататъшно развитие, посочват от общината.

Предвижда се увеличаване на числеността със 182 нови щатни бройки – с цел 24/7 оперативна готовност и обслужване на разширените дейности.

Въвеждане на нови активи и технологии, сред които фотоволтаична електроцентрала (1,86 MWp), която ще намали енергийните разходи и въглеродния отпечатък; шредер за гуми, компактор TANA H260 ECO и до 40 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци; разширяване на мрежата за разделно събиране на хранителни отпадъци и „зелени острови" в столичните райони; създаване на устойчиви работни места, включително за хора в неравностойно положение.

Изменението цели по-висока енергийна и оперативна ефективност, намаляване на разходите за депониране и по-добро управление на процесите в системата за третиране на отпадъците. Предвидените средства в размер на 4,79 млн. лв. ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на Столична община за 2026 г. Увеличаването на капацитета на СПТО е част от по-широката реформа на Столична община за изграждане на устойчив, прозрачен и независим модел на управление на отпадъците. Целта е градът да разполага със собствен ресурс и експертиза, които гарантират ефективност, контрол и ограничаване до минимум на зависимостта от външни изпълнители, добавят от общината.

Докладът ще бъде разгледан от Столичния общински съвет на 13 ноември.

„Надяваме се на същата подкрепа, каквато СОС вече даде за "Софекострой". Вярваме, че сега всички ще застанат зад онова, което вече е доказало, че работи – СПТО," допълни Бобчева.

На 9 октомври СОС единодушно прие доклад за отпускане на 9 млн. лв. заем за "Софекострой", с които да бъде закупена техника за сметопочистване.