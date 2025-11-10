Пак изтичат отпадни води във Варненското езеро

Голям кораб е повредил в неделя временния тръбопровод във Ъ, в момента изтичат отпадни води. Това става ясно от съобщението на зам.-кметът Пламен Китипов.

Аварийни екипи работят по отстраняване на авария на тръбопровода във Варненското езеро, съобщи Китипов. В неделя към 15 ч. операторът на канализационна помпена станция „Аспарухово" съобщава за спад в налягането, а към 17 ч. – за отсъствие на налягане в тръбопровода.

Мястото на аварията е установено днес сутринта.

Разместена е връзка между два участъка на временния тръбопровод, което е довело до освобождаване на напора и изтичане в езерото.

Вероятната причина е турболенцията в придънната зона, предизвикана от преминаване на голям кораб с дълбоко газене в неделя следобед, поясни Китипов.

Аварийният екип е започнал незабавно дейности за възстановяване на целостта и проводимостта на временния тръбопровод. Метеорологичните условия са благоприятни, включително и за водолазни работи.

Изпълнителят е заявил готовност да спре изтичането на отпадъчни води във възможно най-кратък срок, като междувременно ще предоставя актуална информация за напредъка по отстраняване на аварийната ситуация.



Предприети са всички стъпки в съответствие с одобрения Авариен план, част от Договора за изпълнение на този обект. Подготвена е кореспонденцията със заинтересованите институции, както и оповестяване към гражданите за рисковете от взаимодействие със замърсени води във Варненското езеро. Публичната информация ще бъде актуализирана в съответствие с напредъка на дейностите по възстановяване на напорния тръбопровод, каза още заместник-кметът.

Ремонтът на тръбопровода за отпадъчни води на дъното на Варненското езеро е финансиран от МРРБ.

Към момента има съществено забавяне на плащанията, което се отразява пряко на работата по тръбата.

Едва когато тя бъде свършена, ще отпадне необходимостта от временния тръбопровод и Общината ще има надеждно решение за пренос на отпадъчни води през езерото, поясняват от пресслужбата на одминистрацията.

Изпълнителят кредитира строителството и има неразплатени дейности, изпълнени и отчетени през 2024 год., за които са издадени фактури и платен ДДС. С финансиращия орган МРРБ за водени множество разговори, срещи и кореспонденция, с които се обръща внимание на значимостта на обекта, за рисковете от щети по околната среда, здравето на хората и качеството на обитаване на крайбрежната територия. Още през май т.г. Изпълнителят уведоми общината за невъзможност да продължи договорените дейности без текущо финансиране.

Независимо от това фирмата изпълнител „Хидроремонт ИГ" ООД поддържа готовност за работа и реагира своевременно и отговорно в няколкото аварийни ситуации.

Ако не бъде осигурен своевременно финансов ресурс от страна на МРРБ може да се достигне до реално прекратяване на договорните отношения между Община Варна, като възложител и изпълнителя на СМР „Хидроремонт ИГ" ООД, като бъде предявен съдебен иск.