Община Несебър започва строежа на ул. "Марица" в Равда

Община Несебър започва строежa на ул."Марица" в Равда.

Първият етап от строителните дейности – изграждането на уличното осветление – вече е успешно завършен.

Предстои изпълнението на следващата фаза, която включва строително-монтажни работи по същинското изграждане на новата улична инфраструктура в село Равда.

Реализацията на проекта е част от капиталовата програма на Община Несебър, насочена към развитие и модернизация на уличната мрежа в жилищните зони на общината, които се характеризират с динамично разрастване.

Паралелно с това, Общината стартира изпълнението на няколко мащабни проекта, свързани с подобряване на уличната и пътната инфраструктура. Сред тях е третият реконструкционен етап на ул. „Първа", след чието завършване ще приключат дейностите по цялостната промяна на визията и функционалната трансформация на най-дългата улица в община Несебър.

Съвсем скоро ще започне и строителството на две улици в квартал „Стария Възел".