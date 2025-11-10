Румен Радев: България може да играе важна роля в икономическото развитие на Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България може да играе важна роля във възстановяването и в икономическото развитие на Ливан, заяви държавният глава Румен Радев след срещата му с президента на Ливан Жозеф Аун.

Двамата имаха съвместни изявления пред медиите, предава БТА.

Ние изразяваме своята готовност за задълбочаване на отношенията в икономиката, инвестициите, търговията, военното дело, селското стопанство и особено в образованието и културата, добави Румен Радев.

Ливанският президент е на официално посещение в страната ни по покана на българския държавен глава.

Взехме решения, свързани с практически действия за откриване на редовна самолетна линия между Бейрут и София, каза в изявлението си президентът на Ливан.

Визитата се осъществява в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Ливан, която ще бъде отбелязана догодина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.