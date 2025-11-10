ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облига...

Оправдаха полицаите, обвинени, че взели подкуп от Димитър Любенов преди катастрофата на Околовръстното

Димитър Любенов

Полицаите, обвинени в получаване на подкуп от Димитър Любенов, който след употреба на алкохол предизвика катастрофа и уби френски гражданин на Околовръстното шосе в София, са невинни. Това реши Софийският градски съд, предаде Нова.

Според прокуратурата на 25 септември 2022 г. двамата униформени, вместо да спрат мощния джип на Любенов и да докладват за нарушението му, взели 200 лв. подкуп и го ескортирали.

Двамата станали и свидетели на катастрофата, която предизвикал Любенов, твърди държавното обвинение. Малко след инцидента те бяха уволнени от МВР.

Решението на съда не е окончателно. То може да бъде обжалвано в 15-дневен срок пред Апелативен съд - София. Засега мотивите на магистратите за оправдателните присъди на двамата полицаи са неизвестни.

В катастрофата загина френският гражданин Лорен Пети, а съпругата на чужденеца беше ранена.

Димитър Любенов

