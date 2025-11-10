Учители в униформи посрещнаха министър Вълчев в Гоце Делчев

Учители в униформи посрещнаха министъра на образованието Красимир Вълчев в гимназия в Гоце Делчев. Колективът на професионалната гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Кр .Яворов" изненада приятно министър Вълчев с красиви и стилни униформи, а той не скри задоволството си от стайлинга на преподавателите.

Директорът Ангел Живков обясни за "24 часа", че учителският колектив от няколко години има униформи, като близо 90% от преподавателите всеки ден влизат в час с тях. Цената на комплекта от пола, панталон и сако е около 250 лв., като всеки си ги заплаща от парите, отпускани за облекло. Учениците в гимназията също имат униформи. "Много по-естетически издържано е, когато видиш ученици с еднакви стилни униформи. Това допълва и чувството за принадлежност към училището, а децата с гордост ги носят", коментира директорът Живков. Професионалната гимназия работи по много европейски проекти и в момента група ученици са на едномесечен стаж на остров Мадейра.

Министър Вълчев по-рано днес откри STEM център и две волейболни игрища в Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" в Гоце Делчев.