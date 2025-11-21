С много музика, забавления, вкусни изкушения и подбрани напитки „Каммартон Рентал“ отпразнува юбилейните 20-години от създаването на фирмата. Цялото събитие беше организирано под мотото „Код Оранжево“, а отличителният фирмен цвят присъстваше като акцент в облеклото на всеки присъстващ.

Гостите на събитието бяха посрещнати от празнична украса, пред която бяха запечатани много емоционални и незабравими моменти. За доброто им настроение имаше подготвена богата програма, гурме изкушения и маркова селекция вина на фона на хубава музика и изпълнения на живо.

Празненството започна на открита тераса, на фона на прекрасната гледка към нощна София, в един от последните топли есенни дни. Там гостите имаха възможността да научат любопитни факти от историята на фирмата още от нейното създаване, за които разказа управителят инж. Мартин Стайков:

„През 2005 „Каммартон Рентал“ беше регистрирана като проект, съвместно с мениджърския екип на „Каммартон България“. По това време целяхме да разширим дейността в направление Отдаване на оборудване под наем.

Скоро след това осъзнах, че фирмата трябва да се развива като самостоятелен бранд, който изисква повече фокус и отдаденост. След придобиването на компанията, тя постепенно се наложи през годините като доверен партньор на фирми в строителния и индустриалния сектор в България, покривайки специфичната търговска ниша на машина под наем с възможност за закупуване. В момента предлагаме целия търговски микс от продажби, наем и сервиз в две основни направления – Обработка на бетони и Производство на качествен сгъстен въздух с минимално потребление на електроенергия.“

Вечерта беше разнообразена от забавни игри, както и с множество видео-поздрави, изпратени от чуждестранните партньори на фирмата.

Големият финал беше зрелищен спектакъл, съчетаващ светлинно шоу, танц и класическа музика, поздрав за всички присъстващи на събитието.

В края на вечерта настоящи и бивши „Рентали“ се събраха заедно, за да духнат свещичките върху прекрасната оранжева торта, с пожелание и през следващите 20 години да израстват и да стават все по-добри професионалисти.

За всички, които имат желание да работят с доверен партньор, носител на наградата „Устойчива фирма“ на в. 24 часа, могат да изпратят своето запитване за техническо решение към професионалистите от „Каммартон Рентал“.