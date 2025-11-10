ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Белгия поканили 149 хиляди младежи доброволно да...

Ибрям намушкал Стефан в Карлово, след като заплашили сина му с бой и изнасилване във влака

24 часа Пловдив онлайн

7328
Ибрям Осман в съдебната зала Снимка: Мая Вакрилова
  • Бащата отишъл силно афектиран да се разправя с инвалида, който бил с ампутиран крак
  • Трудолюбив и добър човек - сега животът му отива на кино, казват за обвинения в родното му село Розино

23-годишният Али, син на обвинения за убийството в Карлово Ибрям Осман, е получил заплахи, че ще бъде пребит и изнасилен. Това е станало във влака, в който пътувал с намушканият впоследствие Стефан Асенов, синът му и други техни близки. Али се връщал от София, където бил на обучение във връзка с работата си в НКЖИ. Баща му Ибрям също е служител на железопътната компания, работел като кантонер.

Последвал конфликт в купето и заплашеният Али се обадил по телефона на баща си, разказаха пред "24 часа" хора от село Розино, откъдето е обвиняемият. Ибрям отишъл силно афектиран на гарата в Карлово с друга компания, където се случило нападението над 50-годишния Стефан Асенов. Той е с ампутиран крак и се придвижвал с патерици. Ибрям и други трима души първо го повалили на земята, взели му патериците и започнали да го удрят с тях. В един момент 43-годишният баща на Али извадил нож с 14-сантиментрово острие и намушкал Асенов в единствения крак, където му прерязал важна артерия и раненият не е имал шанс да оживее.

В карловското село Розино са шокирани от случилото се, защото познават Ибрям Осман като трудолюбив човек.

"Той е добро момче. Винаги поздравява. Направи си нова къща. Има син и дъщеря. Изглежда е бил силно ядосан и сега животът му отива на кино - ще лежи в затвора", коментира пред "24 часа" кметът на селото Али Кючук.

Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвинения за умишлено убийство по хулигански подбуди Ибрям Осман.

Ибрям Осман в съдебната зала

