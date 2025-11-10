Бързащ кортеж на НСО засякъл трамвай, Трайчо Трайков иска обяснения

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков разказа във фейсбук как трамвай, движещ се от площад "Славейков" е набил рязко спирачки на кръстовището с улица „Георги С. Раковски". В резултат на това в превозното средство някои от пътуващите са паднали на земята. Причината за рязкото спиране на трамвая е бил автомобил на НСО, от който са променили рязко сигнала на светофара. И затова се е наложило релсовото транспортно средство да спре рязко.

Трайков е разговарял с ватмана и той му е споделил, че има такива ситуации често.

"Възложих още днес да се подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля", посочва още Трайков.

Ето какво гласи публикацията му:

Преди минути трамваят, потеглящ от пл. "Славейков", наби здраво спирачки на кръстовището с "Раковски", вътре имаше няколко силни залитания и едно-две кълбета.

Поглеждам светофара - червено за нас в трамвая.

Аха да проведа дружеска беседа с ватмана и в същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим - от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс мерцедес.

Светофарът беше дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола бяха цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят.

Хората взеха да се кръстят, а аз, понеже така и така бях отишъл към мъжа в кабината го заговорих и разбрах, че това се случва, по неговите думи - п о с т о я н н о!

И му вярвам, защото идентична, макар и не толкова опасна ситуация, ми се случи и сутринта.

Възложих още днес да се подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля.