Хванаха 20 пияни и 8 дрогирани зад волана през изминалия ден

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

В рамките на изминалия ден са установени общо 20 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 5 - с над 1,2 на 1000, един от водачите е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, а трима са отказали тестване, съобщиха от МВР. 

14287 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16898 водачи и пътници. Съставени са 4404 фиша и 562 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

