Удължиха ареста на музикантката, пяла забранени пе...

Пуснаха под гаранция шофьора на линейката, убил пешеходец в Симеоновград

Линейка

Под парична гаранция от 10 хил. лв. е освободен шофьорът на линейка (64 г.), блъснал пешеходец (66 г.) в Симеоновград, който по-късно почина, съобщиха от Окръжна прокуратура-Хасково. Мъжът няма предишни криминални прояви, уточниха още от там.

Инцидентът стана на 4 ноември пред Спешното отделение в града при маневра на специализирания автомобил на заден ход. Блъснатият е паднал и е ударил главата си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. Ден по-късно от прокуратурата допълниха, че пострадалият мъж е починал на път за болницата и повдигнаха обвинение към шофьора на линейката, който беше задържан за 72 часа.

От държавното обвинение уточниха, че кръвната проба, дадена от водача на линейката, е реагирала положително на канабис, пише БТА.  

Линейка

