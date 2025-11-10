Влагат 11 млн. лв. в обновяване на Двореца на културата и спорта в Търново

ДКС "Васил Левски" във Велико Търново ще бъде обновен по проект за 11 млн. лв. от държавния бюджет. За основния ремонт, какъвто не е правен от отварянето на мултифункционалната сграда преди 40 г., има издадено разрешително за строеж. Обществената поръчка обаче е на фаза предварителен контрол в Агенцията по обществените поръчки. „Надяваме се ремонтът да стартира през май догодина, защото преди това до януари ще се приемат офертите, а три месеца са необходими за процедурата по избор на строител", надява се инж. Ивайло Дачев от Община Велико Търново. 12 месеца е срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности. Първоначално работата на строителите ще се съвместява със спортните и културни прояви, но след това ще се наложи затварянето на ДКС за 6 месеца, предупредиха от екипа.

Фасадите с врачански камък ще бъдат запазени, алуминиевата дограма ще бъде подменена, заедно с интервенции по входното пространство на двореца. Във фоайето ще има лоби бар, ще се изгради достъпна среда и ще се отворят всички входове към залата и аварийни изходи, блокирани сега от заведения и пуснати под наем площи. Ще се изградят и тоалетни за инвалиди. Ще бъде преизградена климатичната система.

Фотоволтаици ще бъдат поставени на покривната конструкция, очаква се те да осигуряват 30% от тока, необходим за отоплението на съоръжението. Занапред няма да се разчита на „Топлофикация". Отоплението ще бъде разделено на зони – фоайе, зала, сцена, административна част. "Не би трябвало вече да студуваме в залата", казаха от екипа на проекта.

ДКС „Васил Левски" не отговаря на новите изисквания за противопожарна безопасност и това ще доведе до намаляване на седящите места в залата. В момента те са 1614 и ще се намалят с 45, а при концерти вместо 800 допълнителни места върху игралното поле ще има 600. Така общият капацитет става 2200 места. Седалките ще бъдат претапицирани с негорими материали, ще бъде премахната катерачната стена, която също е от горима материя.

Вътре ще бъде изцяло подменена настилката на спортното поле с площ 1310 кв.м, като новата настилка ще бъде модерна дървена. Целият дворец ще е с ново осветление и нова озвучителна уредба.

Временен директор на залата в момента е Георги Чукуров.Той изпълнява длъжността за срок от 6 месеца, който може да бъде удължаван. На пресконференцията присъства и арх. Татяна Даскалова-Митова, която е автор на първия проект на двореца, открит на 15 ноември 1985 г. „Радвам се, че Общината с много усилия извоюва средства за този ремонт. Това е чудесна многофункционална зала, за град като В. Търново мащабът на залата с нейния капацитет е достатъчен за самоиздръжката й", коментира арх. Татяна Даскалова-Митова. Тя е консултант на проектите за реконструкцията и увери, че след топлоизолацията на фасадата характерните облицовки от врачански камък ще бъдат монтирани отново. Пластиките, дело на известни автори също ще бъдат запазени и върнати на местата им.