Община Пазарджик предлага актуализация на такса смет месечно с 5 лв. в града и 2 лв. в селата

Община Пазарджик и кметът Петър Куленски обявиха пакет от мерки за финансово стабилизиране на дейностите по чистота и устойчиво подобряване на услугата. Предложението включва актуализация на такса битови отпадъци от 1 януари 2026 г. и връщане на ставките за данък сгради и данък МПС до нивата от периода 2020–2022 г., без допълнително увеличение.

„Знам, че темата не е популярна, но истината е, че със сегашните приходи не можем да осигурим качеството, което Пазарджик заслужава. Предлагаме поносима актуализация между 2 и 5 лева месечно на домакинство за такса смет — средно около 5.17 лв./месец в града и около 2.09 лв./месец в селата, за да приближим приходите до разходите и да спрем да трупаме огромни дефицити," заяви кметът Петър Куленски.

В цифрово изражение за жилищен имот в града увеличението ще бъде средно 5.17 лв. на месец (приблизително 62 лв. годишно), а в селата – средно 2.09 лв. месечно (около 25 лв. годишно). Дори и след тази промяна се предвижда поносим остатъчен недостиг до около 1 млн. лв. годишно, който общинският бюджет може да поеме, без да се компрометират други сфери, коментира Куленски.

През последните години разходите за чистота растат заради цените на енергията и труда и заради експлоатацията на нови съоръжения за третиране на отпадъци. В Пазарджик реалните приходи от такса смет са около 11.5 млн. лв. годишно, а разходите за сметосъбиране, сметоизвозване, миене/метене, сепариране, компостиране и депониране достигат ~18.6–20 млн. лв. Такса смет не е актуализирана от края на 2021 г., докато инфлацията е приблизително 38%, а минималната работна заплата почти се удвои. Хроничната разлика — 7–8 млн. лв. годишно — се покрива за сметка на други жизненоважни дейности (инфраструктура, образование, култура, спорт) и връщане на наследени задължения.

Преди да предложи промяна в приходната част, общината оптимизира разходите:

· Намален е договорът с „Брокс" с 1 млн. лв. за 2024 г. и с 500 хил. лв. за 2025 г. спрямо нивата от 2023 г. и преди това.

· По договорите за третиране на отпадъци е заложена по-ниска цена на тон спрямо 2020 г., въпреки над 45% кумулативна инфлация; очакваният ефект е постигане на спестявания ~350 хил. лв. годишно в следващите 5 години.

· Създадено е общинско предприятие „Чистота", което поема ключови дейности със собствен капацитет за повече контрол и ефективност. На финалната права е поръчката за нови сметоизвозващи камиони, миещи машини, автометачки и над 1000 нови контейнери.

По отношение на местните данъци се предлага връщане на данък сгради и данък МПС към нивата от периода 2020–2022 г., без допълнително увеличение. За жилищен имот в града ефектът при данък сгради е между 1.80 и 7 лв. за цялата година, а в селата – между 0.30 и 3–4 лв. годишно. И при тези стойности данък сгради в Пазарджик остава сред най-ниските в страната.

Община Пазарджик вярва, че прозрачността и честният диалог са основата на доверието между институциите и гражданите. Всяко решение, което се взема днес, е насочено към дългосрочната стабилност и развитието на града, а не към краткосрочни ефекти. Убедени сме, че само чрез открито обсъждане и взаимно разбиране можем да постигнем устойчиви решения, които да гарантират по-чист, по-подреден и финансово стабилен Пазарджик, коментира кметът на общината Петър Куленски. Затова и всички предложения ще бъдат публикувани днес на сайта на Община Пазарджик. От кметската администрация отправиха покана към жителите на общината на обществено обсъждане, което ще се проведе на 11 декември 2025 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в сградата на общината.