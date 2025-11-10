ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удължиха ареста на музикантката, пяла забранени пе...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21686891 www.24chasa.bg

Бившият зам.-апелативен прокурор на Пловдив Румен Попов напуска държавното обвинение

24 часа Пловдив онлайн

2412
Румен Попов

Решението ми е повече от твърдо, коментира той 

Бившият зам.-шеф на Апелативната прокуратура в Пловдив Румен Попов напуска работата си в държавното обвинение. След участието си в сутрешното заседание по дело за смърт в "Столипиново"  той е подал молба да бъде освободен от прокуратурата. Попов остана редови прокурор преди месец с решение на съответната колегия на ВСС, предстои сега тя да разгледа и оставката му.

Румен Попов беше 2 мандата начело на Окръжната прокуратура в Пловдив, след това стана заместник в горната инстанция. "Решението ми е повече от твърдо", заяви Попов пред "24 часа". И отказа подробности за плановете си занапред. 

Румен Попов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)