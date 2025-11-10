Бившият зам.-апелативен прокурор на Пловдив Румен Попов напуска държавното обвинение

Решението ми е повече от твърдо, коментира той

Бившият зам.-шеф на Апелативната прокуратура в Пловдив Румен Попов напуска работата си в държавното обвинение. След участието си в сутрешното заседание по дело за смърт в "Столипиново" той е подал молба да бъде освободен от прокуратурата. Попов остана редови прокурор преди месец с решение на съответната колегия на ВСС, предстои сега тя да разгледа и оставката му.

Румен Попов беше 2 мандата начело на Окръжната прокуратура в Пловдив, след това стана заместник в горната инстанция. "Решението ми е повече от твърдо", заяви Попов пред "24 часа". И отказа подробности за плановете си занапред.