4 г. затвор за шофьор на камион, прегазил жена на пешеходна пътека в Севлиево

Дима Максимова

Съдът в Габрово

38-годишен мъж, причинил по непредпазливост смърт на жена на пешеходна пътека в Севлиево, влиза в затвора за 4 г. , съобщиха от прокуратурата. 

Трагедията се разиграла на 10 октомври 2022 г., на кръстовище между ул. "Александър Верешчагин" и ул."Никола Д. Петков" в Севлиево.  Осъденият управлявал товарен автомобил „Скания" и предприел  завиване надясно, без да пропусне преминаващата по пешеходна пътека 68-годишна жена, бутаща велосипед.  Блъснал я и я прегазил, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта ѝ.

Делото е протекло по реда на съкратено съдебно следствие, като за извършеното престъпление, след редуциране на наказанието с една трета, Д.А. е осъден на 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим.
Присъдата е влязла в сила и е приведена в изпълнение.

