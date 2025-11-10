ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удължиха ареста на музикантката, пяла забранени пе...

Мъжът, блъснал куче в София, е признал, но твърди, че е инцидент

Видео от охранителна камера ясно заснема жестоката сцена Кадър: Инстаграм/ borislava_ivanova

Мъжът, блъснал куче е столицата вчера, е направил самопризнания и не отрича случилото се, но "обяснява, че неволно е направил маневра и е минал през кучето", каза на брифинг комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Тя обясни, че на 9 ноември е получен сигнал на телефон 112 за скандал между обаждащия се мъж и друг човек. Поводът е, че този, който се е обадил, по-рано е блъснал куче.

Комисар Тодорова посочи, че мъжът е на 29 години, гражданин на Република Северна Македония е и има информация, че е лекар във Военномедицинска академия, която към момента не е потвърдена. Той не е криминално проявен, пробите му за алкохол и наркотици са били отрицателни, съобщи БТА. 

По случая има образувана преписка. Установени са трима свидетели и е иззет видеозапис. Материалите се докладват в Столичната районна прокуратура, каза още комисар Тодорова.

