Свидетел на смъртоносен удар в Карловско: Иван така падна, че всичко се разтресе

Скандалът тръгнал от забележка към шумна компания в кръчма в Бегунци

6 години след смъртта на работника в мандра Иван Гунев от удар пред кръчма в карловското село Бегунци делото срещу подсъдимия Стоян Аргиров започна с разпит на свидетели. Към 16,30-17 часа на 28 ноември 2019 г. Гунев и негови колеги седнали да се почерпят. Пили доста. В заведението на съседна маса бил пресьорът във ВМЗ Стоян Аргиров с жена си.

Компанията от мандрата била шумна и в един момент Аргиров направил забележка да не викат и им казал: "Няма цяла вечер с вас да се занимавам!" След малко Марин Картев, който бил сред крещящите купонджии, излязъл да пуши, Аргиров го последвал и го хванал за якето. За да сложат край на разправията, навън отишли и колегите на Марин Картев Иван Петров и Иван Гунев. Аргиров ударил с лакът Гунев в гърдите, той направил няколко крачки назад, после паднал. "Удари се на циментовото покритие и изкънтя страшно. Така падна, че всичко се разтресе", описа случилото се колегата на Гунев Димитър Христов. Под главата на падналия имало локва кръв. Бил откаран в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където починал на следващия ден от тежката черепно-мозъчна травма.

Стоян Аргиров е подсъдим за нанасянето на тежка телесна повреда, от която е последвала смърт. Той не признава вина и отказва да дава обяснения.