Как изглежда истинският хакер и кой разследва киберпрестъпленията у нас - експерти разкриват пред студенти (Видео)

Как изглежда истински хакер, колко важно е да подбираме информацията, която споделяме в интернет и каква е ролята на критичното мислене в онлайн средата.

Тези и много други въпроси разискваха пред първокурсници от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) образователният директор по програмиране Ален Паунов, изпълнителният директор на "Асоциация Родители" Яна Алексиева и завеждащият отдел "Киберпрестъпления" на Националната следствена служба - Светослав Василев.

Тримата лектори проведоха дискусия със студенти от "Факултета по информационни науки" на семинара "TRENDY дигиталНО 2.0". Събитието, организирано от "24 часа", беше открито от ректора на УниБИТ - проф. Стоян Денчев.

Експертите Ален Паунов, Яна Алексиева и Светослав Василев споделиха опита си с младежите. Специалистите разкриха трикове за подсилване на паролите в социалните мрежи, както и начини за правилно разпознаване на фалшиво съдържание, генерирано с изкуствен интелект.

"Онлайн тормозът е на първо място като форма на киберпрестъпление - посочи изпълнителният директор на "Асоциация Родители" Яна Алексиева. - Той се случва по-лесно от всички останали видове тормоз, тъй като средата го предразполага - денонощен е и непрекъснато всеки може да те атакува."

Алексиева изясни и че дигиталните умения са в основата на безопасността в интернет: "Важно е да имате силни пароли, да знаете какво издавате като информация чрез постовете си, но и къде може да публикувате данни за себе си."

Според образователния директор по програмиране Ален Паунов жертва на киберизмама може да стане всеки един от нас.

"Мит е, че хакерите се целят само в големите компании и в най-богатите хора", обясни той.

Пред студентите специалистът не скри и че изкуственият интелект се използва за зловредно съдържание. Паунов показа изображения, генерирани с AI. Първокурсниците трябваше да познаят кои са фалшиви и кои - не са. Констатацията бе, че някои от тях са изключително реалистични и с просто око трудно бихме установили, че са лъжа.

"Т.нар. digital trust е ключов - допълни експертът. - Проверявайте съдържанието преди да го споделяте в профилите си. Не ставайте част от машината за разпространение на фейк информация. Трябва да има критично мислене."

Ален Паунов разкри, че използва специална формула за паролите си в интернет. Допълни, че не ги записва никъде, тъй като е рисковано. Той посъветва студентите винаги да допускат двустепенното удостоверяване (2FA) - метод за защита от управлението на самоличности и достъп, който изисква две форми на идентификация.

В последната лекция от събитието бе показано кой разследва и разкрива киберпрестъпленията в България. Детайли по темата разказа Светослав Василев, завеждащ отдел "Киберпрестъпления" на Националната следствена служба.

"Подобна дейност не може да се случи без компютърните експерти и разследващите органи. Важни са и способите, сред които специализиран софтуер", обясни той.

Василев посочи, че в момента печалбите от цялата престъпност по света се местят в криптовалути. Софтуер обаче може да проследи пътя на активите, а специализираните системи за тази дейност се използват от следователи.

Детайли по темите, които тримата лектори представиха, вижте във видеото.

