Новият турски консул в Пловдив ще работи за възстановяване на полетите до родината му

Подобряването на транспортната свързаност на Пловдив и региона с Турция ще е един от акцентите в работата на новия консул на югоизточната ни съседка в града Емре Манав. Това стана ясно при срещата му с областния управител проф. Христина Янева. Една от следващите срещи на дипломата ще е с ръководството на летище Пловдив. Той се надява не само да бъдат възобновени полетите от Пловдив до Истанбул и големите туристически центрове, но и да бъдат включени и нови до по-далечни дестинации. Вижда сериозен потенциал и в областта на карго полетите.

Емре Манав разговаря и с кмета на Пловдив Костадин Димитров.„Пловдив е мултиетнически и толерантен град. Уверен съм, че ще продължим да развиваме отношенията си в дух на уважение и разбирателство", посочи градоначалникът. Консулът благодари за топлия прием и подчерта значението на Пловдив като ключов център на културен и икономически обмен между България и Турция. Той изрази увереност, че през предстоящия му мандат ще бъдат осъществени редица проекти, които ще са от полза за местните общности и бизнеса.