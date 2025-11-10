Администрацията си разпределя милиони за бонуси, член на КЕВР получава по 50 991 лв.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Милиони левове отиват за бонуси в държавната администрация. "През 2024 г. ръководният елит в администрацията си осигурява рекордни допълнителни възнаграждения. Докато българските граждани се борят с инфлация, несигурност и липса на услуги, държавните началници получават десетки милиони левове под формата на бонуси – често без ясни критерии, без контрол и без отчетност.

Виждаме хаотична система без единен принцип, с крещящи разлики и непропорционално високи бонуси на върха4, пише съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев във фейсбук. Преди няколко дни пред BTV той обясни, че вече имат данни за огромните бонуси, които си раздавали в част от институциите. В КЕВР за 2024 г. са си разпределили близо 1 млн. лв. Тогава от КЕВР обясниха, че бонусите, които са раздавани миналата година не са 1 млн. само за петимата членове на комисията. Сумата е 885 хиляди лева и е изплатена на 28 служители на енергийния регулатор.

Днес той дава няколко конкретни примера:

1. Председател на Сметната палата – 113 257 лв.

2. Председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 56 000 лв.

3. Членове на Комисията за енергийно и водно регулиране – 50 991 лв. (общо близо 900 000 лв.)

4. Член на Комисията за финансов надзор – 40 534 лв.

5. Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции – 37 400 лв.

6. Главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори – 32 520 лв.

7. Изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието – 31 392 лв.

8. Изпълнителен директор при Агенция по вписванията – 31 043.10 лв.

9. Главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието – 30 543 лв.

10. Главен директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" – 27 000 лв.

11. Председател при Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – 24 100 лв.

12. Изпълнителен директор при Изпълнителна агенция „Медицински надзор" – 22 875 лв.

13. Ръководна длъжност при Изпълнителна агенция по лекарствата – 22 859 лв.

14. Директор на РЗИ - Пазарджик - 21 456 лв.

15. Директор РЗИ - Силистра - 20 132 лв.

16. Директор РЗИ - Търговище - 20 132 лв.