С тържествен концерт СУПНЕ „Фридрих Шилер“ отбеляза патронния си празник

СУПНЕ „Фридрих Шилер" – Русе отбеляза 266 г. от рождението на своя патрон с тържествен концерт под наслов „За любовта и словото", който събра ученици, преподаватели и родители в Голямата зала на Доходното здание. Официален гост на събитието беше кметът Пенчо Милков, който поздрави педагогическия колектив, възпитаниците и ръководството на училището. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Фридрих Шилер е вдъхновяваща личност, символ на стремежа към истина, свобода и човешко усъвършенстване, която учи, че само чрез добродетел и знание човек може да бъде истински свободен. Вашето училище достойно носи неговото име и възпитава младите русенци в любов към знанието, към немския език и култура, към толерантността и европейските ценности", обърна се към присъстващите кметът.

На директорката на учебното заведение Искра Иванова кметът връчи плакет на Община Русе, като отправи към нея и екипа ѝ своите пожелания да продължават да възпитават младите хора в любов към словото, към човека и към света. Пенчо Милков подчерта, че направеното през последните години се откроява както в града, така и в страната.

Искра Иванова изтъкна, че няма по-голяма гордост за един директор от успехите на неговите ученици. „Всеки ден аз виждам как моите колеги учители с много вдъхновение и любов вършат будителската си мисия в името на това нашите възпитаници да станат най-вече добри хора", каза директорката на Средното училище с преподаване на немски език.

Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева също отправи приветствие по повод празника на русенското училище. „Изборът Фридрих Шилер да бъде патрон на вашата образователна институция е избор на просвещение и свобода, на културни ценности. А творчеството му е онази духовна основа, върху която изграждате европейското бъдеще на възпитаниците си", каза тя.

По време на събитието бе отбелязана и 10-годишнината от учредяването на наградата „Фридрих Шилер", която отличава ученици с изявени постижения в хуманитарните науки, немския език и изкуствата. През годините отличието се е превърнало в символ на стремеж към знание, вдъхновение и човечност – ценности, които са в основата на училищния дух.

За учебната 2025/2026 г. наградата бе връчена на главен учител Даниела Станева – преподавател в начален етап на обучение. Анета Димитрова от 11 „а" клас, която по-рано тази година бе номинирана и за Награда „Русе – 21. век", също получи отличието на името на Фридрих Шилер.

Програмата на концерта отрази подобаващо таланта и творческата енергия на възпитаниците на учебното заведение. Публиката се наслади на изпълнения на училищния хор, на инструментални интерпретации на класически и съвременни произведения, както и на театрални етюди, вдъхновени от творчеството на Фридрих Шилер.

Учениците рецитираха стихове на немски и български език, подчертавайки темата за любовта, свободата и силата на словото, а специално подготвени мултимедийни презентации проследиха историята и постиженията на училището през годините.

Кулминация на празника беше съвместното изпълнение на песен, посветена на духовното наследство на Шилер и на обединяващата роля на словото между културите и поколенията.