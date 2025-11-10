Проверки на Столичния инспекторат: До 2 дни „Екобулпак“ трябва да навакса пропуснатия график

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екипи на Столичния инспекторат извършиха проверки в столични райони, в които според утвърдения график през петък, събота и неделя е трябвало да бъдат обслужени цветните контейнери за разделно събиране от страна на „Екобулпак" АД. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Ето какво още съобщават оттам:

Проверките обхванаха 7 района и установиха пропуски в изпълнението на графика за обслужване на контейнерите. На организацията са издадени предписания със срок за отстраняване на пропуските, съгласно договора със Столична община.

При неизпълнение на предписанията ще бъдат наложени санкции за пропуснато обслужване по график, предвидени в договора.

Към момента „Екобулпак" е възстановила обслужването на цветните контейнери в съответствие с публично заявената от дружеството позиция от 9 ноември.

Днес (10 ноември) контейнерите се обслужват в районите „Надежда", „Връбница", „Лозенец", „Сердика" и „Слатина", довечера дейностите продължават в „Илинден" и „Витоша", а утре – във „Възраждане".

В район „Овча купел" обслужването не е прекъсвало, тъй като се извършва от подизпълнителя „Софекострой" ЕАД, който е поддържал графика и през уикенда.

Според подадената информация и направения план в рамките на до два дни пропуснатите обслужвания следва да бъдат наваксани, след което Столичният инспекторат ще извърши нови проверки на място.

Контекст

Проверките се извършват на фона заявеното на 4 ноември 2025 г. намерение на „Екобулпак" да преустанови обслужването на цветните контейнери в 16 района, въпреки че само шест дни по-рано е подписано удължаване на договора до 2026 г.

Столична община изрази в позиция, че подобни едностранни действия нямат договорно основание и са в разрез с интереса на гражданите и усилията на града за по-добро рециклиране и по-малко депониране на отпадъци.

На 9 ноември „Екобулпак" разпространи съобщение до медиите, че възстановява обслужването на цветните контейнери в 16-те района и ще положи усилия да навакса пропуснатите обслужвания в рамките на няколко дни. Днешните проверки на Столичния инспекторат проследяват именно изпълнението на тази публично поета ангажираност.

Призив от Столична община

Столична община призовава гражданите на София да продължат да използват цветните контейнери и да събират отпадъците си разделно.

Усилията на софиянци са ключови за успеха на реформата в отпадъците, а общината ще продължи да осигурява строг контрол и прозрачност, за да не бъдат използвани отпадъците като инструмент за натиск или саботаж на публичния интерес.

Столична община ще продължи да работи за чиста, модерна и рециклираща столица, в която правилата важат за всички.