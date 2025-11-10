Дървени бараки пламнаха в столичния кв. "Банишора" (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голям пожар гори в района на квартал "Банишора" в София, близо до голям супермаркет. По първоначални данни горят дървени бараки.

До мястото на инцидента са пратени 3 екипа на пожарната.

Пожарът е локализиран. Няма данни за пострадали, пише bTV.