Дървени бараки пламнаха в столичния кв. "Банишора" (Видео)

Голям пожар гори в района на квартал "Банишора" в София, близо до голям супермаркет. По първоначални данни горят дървени бараки.
До мястото на инцидента са пратени 3 екипа на пожарната.
Пожарът е локализиран. Няма данни за пострадали, пише bTV.
