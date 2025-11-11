ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започва втора част на акция "Зима"

Никой не иска да ремонтира бомбоубежището на депутатите

Бомбоубежището се намира в сутерена под централното фоайе на бившия Партиен дом, днес сграда на Народното събрание - виж и чертежа долу, изготвен от проектанта. Снимка: Румяна Тонeва

Предвидени са близо 2,3 милиона лева, трябва да събира до 278 души и да работи в три режима

Никой не иска да извърши ремонта на бомбоубежището в новата сграда на Народното събрание. Това става ясно от публикуваната обществена поръчка по заданието. Тя е прекратена на 4 ноември, което обикновено се прави, когато няма подадена оферта. А и 6 дни по-късно на сайта няма качена такива или поне имена на фирми, проявили интерес, каквато е практиката.

Става въпрос за скривалище в сутерена на бившия Партиен дом,

откъм централния вход. То трябва да събира до 278 души. Депутатите са 240.

Вече е изготвен инвестиционен и технически проект, който е съгласуван с пожарната и предстои издаване на разрешение за строеж. Дори е сключен договор за консултант за упражняване на строителния надзор.

За самите ремонтни дейности са предвидени 2,275 милиона лева без ДДС. В заданието беше посочено, че преди да се подадат оферти, е задължително извършването на оглед на обекта.

Основният ремонт на помещенията на скривалището предвижда и подмяна на обслужващите системи и инсталации, както и осигуряване на оптимални условия за престой.

Режимите, при които следва да бъде осигурена работа на скривалището с кодовото име “Обект Запад”, са три. В режим I - въздушна тревога, в помещенията трябва да се подава външен въздух, пречистен с филтри само от прах. В режим II - химическа тревога, в помещенията се подава външен въздух, пречистен с филтри от прах и химически вещества. В режим III - пълна изолация,

помещенията се изолират от външната среда

и вътрешният въздух се очиства от въглеродния двуокис и се обогатява с кислород.

Самото скривалище е разделено на 12 помещения, като отделно са обслужващите - за генератора, вентилационното и т.н. Стените ще са от стоманобетон, ще се монтират нови метални пожароустойчиви врати, а осовните ще са стоманени и ударохерметични, предвижда проектът.

Ще бъдат сложени 3 противопожарни крана. В случай на прекъсване на външното водоподаване са предвидени 4 резервоара, осигуряващи

по 4 л на ден питейна вода за всеки, който се укрива там

Те ще са окачени на тавана.

Във всяко помещение ще има между 5 и 10 двуетажни пейки - долу с 4 места за сядане, а отгоре ще е като легло за един.

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, като са разписани куп изисквания към евентуалния изпълнител.

Историческата бяла сграда с надписа “Съединението прави силата” се руши и е опасана в предупредителни ленти по заповед на районния кмет. Снимка: Георги Палейков

За последно майстори работили по-сериозно в историческата бяла къща на парламента преди 39 г.

Зле са отоплителната, ВиК и елсистемите, фасадата се лющи. Вече има 3 договора за заснемане на сградата за 90 хил. лева

Последният голям ремонт на старата сграда на Народното събрание е бил през 1986 г. Днес тя тъжно пустее и се руши в центъра на София, опасана в предупредителни ленти. Дом е на българския парламент от 1885 г., окончателният ѝ вид е от 1928 г. Преди 2 г. депутатите се преместиха в бившия Партиен дом именно с мотива, че се нуждае от спешен ремонт.

Няма сериозни увреждания по покрива и фасадите, както и в интериора. Запазена е и пленарната зала, отговориха от парламента на запитване от “24 часа”. Но като цяло сградата не е в добро състояние и се нуждае от цялостен основен ремонт и обновяване. Електрическата, отоплителната и ВиК инсталация са стари и амортизирани, а поддръжката им е невъзможна, понеже няма резервни части. Мазилката се лющи, затова и кметът на район “Средец” Трайчо Трайков издаде предписания за обезопасяване на 3 места.

Предстои архитектурно заснемане на сградата, 3D заснемане на интериора и на вътрешните инсталации за общо 90 хил. лв. В момента текат предварителни срещи на Министерството на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и пожарната относно допустимите намеси. До края на годината трябва да има готово задание за проектиране и след одобрение от НИНКН ще бъде обявена обществена поръчка за изработване на цялостна концепция за ремонта.

Така изглежда лющещата се фасата на парламента. Снимка: Георги Палейков
Така изглежда пленарната зала на стария парламент. Вътре в нея поражения няма. Снимка: Николай Литов

