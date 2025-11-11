Такса за детските градини през лятото, за да наемат охрана и още учители

Следобедният сън няма да е задължителен за по-големите, правят групи по интереси за тези, които не искат да спят

Всеки общински съвет сам ще решава дали да я въведе, социално слаби семейства ще бъдат освободени

Детските градини може отново да станат платени, но само през неучебните месеци. Опцията да се въведат такси за децата, които ги посещават през лятото, е сред предложенията за законодателни промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които Столичната община е отправила. Тя вече е получила подкрепа от Министерството на образованието и науката.

Пакетът от предложения е изпратен и на Националното сдружение на общините,

и парламентарната комисия по образование.

Идеята е с постъпленията от таксите да се осигурят допълнително средства за детските градини, с които директорите да могат да наемат охрана, за да намалеят случаите на избягали малчугани. Освен това приходите от летни такси ще осигурят възможност за наемане и на допълнителен педагогически персонал (виж още в карето на 3-а стр.). А това е първа стъпка към осигуряването на възможност децата, които не искат да спят следобед, да могат да бъдат организирани в групи по интереси.

Предлагаме таксите да са само за периода на неучебно време за лятото, който е

от 1 юни до 14 септември,

обясни шефката на общинската дирекция по образование Десислава Желязкова.

Ако това бъде прието, всеки общински съвет ще решава дали да въведе такси, както и какъв да е размерът им.

“Държим обаче да се запазят социалните критерии - тоест да има възможност семейства, които отговарят на тях, да бъдат освободени напълно или частично от плащането на такса през лятото. Такива възможности имаше, преди да отпаднат изцяло таксите за детските градини и те да станат безплатни”, каза още Желязкова.

“Таксите могат да бъдат диференцирани. Семействата, които нямат социални възможности, могат да бъдат освободени”, коментира преди дни министърът на образованието Красимир Вълчев.

Лятото е период на неучебно време и не е задължително през него децата да посещават детска градина. Голяма част от персонала тогава ползва полагащия му се платен годишен отпуск. Всяка година родителите заявяват кога децата им ще посещават детска градина през лятото. Често обаче после не спазват заявените дни и се оказва, че наличният персонал е повече от реално необходимия. И се стига дотам част от персонала да не може да ползва отпуска си заради заявения по-голям брой деца и разминаването с реално посещаващите, което е около 30%.

Друг “ефект” от некоректно заявената посещаемост е изхвърлянето на тонове храна. Близо 70% от детските градини в столицата са принудени да

изхвърлят около 10% от приготвената храна

Най-голямо е количеството в понеделник и петък - дните с най-ниска посещаемост. А от миналото лято общината забрани практиката на дежурните детски градини и задължи всички да работят за улеснение на родителите.

Затова според много директори въвеждането на лятна такса за посещение

ще има и дисциплиниращ ефект за родителите

“Другият проблем е, че средствата, които се дават от държавата, не са достатъчни за наемане на заместващ персонал. Тоест, ако имаме болен учител или такъв, на когото му се налага да излезе в отпуск в учебно време, директорът не може да си позволи да наеме негов заместник. И вътрешната организация, особено в по-малките детски градини, е изключително сложна. Затова идеята ни е, ако се приеме предложението за въвеждане на летни такси, средствата, постъпващи от тях, да остават за самите детски градини, но да се използват само и единствено за наемане на допълнителен персонал и за осигуряване на охрана”, подчерта Желязкова.

В момента в София

само 43% от детските градини имат охрана,

а около 15% са назначили портиери.

“Наемането на допълнителен педагогически персонал е много важно, за да може да подкрепим детските градини и да започнем да се справяме с един проблем, за който много родители ни сигнализират - задължителния следобеден сън, особено за по-големите деца на 5-6 г. Не всички имат нужда да спят по 2-3 часа следобед. Това създава големи проблеми на родителите, тъй като детето до късно вечерта не може да заспи, на следващия ден е уморено, защото трябва да стане рано за градина и това

води до един грешен цикъл на спане и будуване

Ако директорите могат да си позволят допълнителен персонал, ще може да се сформират по 1-2 групички за цялата градина от деца, които не искат да спят, и те да имат някакви занимания по интереси - рисуване, четене и др., без това да пречи на останалите”, разясни още шефката на дирекцията. Тези занимания могат да се провеждат в салоните.

“Трябва да вървим към този малко по-западен модел, за който всички си мечтаем. Там в детските градини навсякъде из помещенията има по-големи възглавници или разтегателни фотьойлчета и ако на някое дете му се доспи, просто си го дърпа и си ляга, за да дремне”, разказва Желязкова.

Ако предложението за въвеждане на летни такси се приеме, е нужна

промяна и в Закона за местните данъци и такси

В столицата първо ще се направи работна група с участието на общински съветници, която да изчисли какъв да е размерът на таксата, така че “тя да бъде достатъчна, за да постигнем тези резултати, но и да не е прекомерна, за да не натежи на бюджета на семействата”. Ще зависи от броя на посещаващите деца и групите, но първо ще се погледне как това ще се отрази на бюджета на една по-малка и на една по-голяма детска градина, за да не се създават изкуствени неравенства.

Има и идея дали малка част от постъпващите средства

да се преразпределя между градините,

тъй като има такива в квартали с по-големи малцинствени групи, които биха попаднали в социалните критерии и съответно родителите ще плащат частично или ще бъдат изцяло освободени от такса - т.е. тези градини няма да имат допълнителни постъпления за наемането на охрана или друг персонал.

“Не си представяме голяма такса, но е важно да се знае, че за подобряване на услугата общината влага доста. Държавата дава колкото може, но ще разчитаме и на участието на родителите, поне през този период, който е неучебен и незадължителен за присъствие”, подчерта Желязкова.

Очаква се в закона да влезе и още една идея на Столичната община - да отпаднат санкциите за родители, чиито деца не са били приети на основните класирания, записани са в частна детска градина, но после на текущо класиране детето е било прието в безплатната общинска.

“Предлагаме в тези случаи родителят да може да откаже записване в общинското заведение и

да продължи да има право на компенсации,

защото детето му посещава частна детска градина. Знаем, че много родители са принудени да предплащат такси в частните детски градини, но ние се водим основно от интереса на детето - когато то вече се е адаптирало на едно място, не е редно да го местим по средата на годината в друго. Всяко дете е различно, но за повечето това означава голям стрес и нов процес на адаптация, което може да се избегне”, посочи Желязкова.

Експерти по ранно детско развитие сменят сестрите в яслите, сега не достигат над 100

Да се въведе позицията експерт по ранно детско развитие, предлага кметът Васил Терзиев до министър Красимир Вълчев и здравното министерство. Това е стъпка към решаването на проблема с недостигащите над 100 медицински сестри за детските ясли и градини.

Идеята на Столичната община е експертите по ранно детско развитие да се обучават за по-кратък период от време. “Да не са продукт на висшето образование, тъй като не знаем какъв интерес би имало към подобна специалност, а и нищо не налага дълъг процес за получаване на подобна квалификация. Професионалното образование и обучение са доста развити и това е начинът, по който се произвеждат кадри за тези професии”, обясни шефката на дирекцията по образование Десислава Желязкова.

Другаде в Европа в яслените групи не работят медицински сестри - там има детегледачки, наричани по различен начин в различните държави.

“Важна роля в тези групи има педагогът, а не медицинското лице. Разбира се, нужно е да има медицинска сестра в яслата или в детската градина, но не и в самите групи”, допълва Желязкова.

Министерството на образованието и науката още в края на септември започна дискусия за създаване на нова специалност за учене и грижа в ранна детска възраст, подобна промяна бе приета от парламента на първо четене.

В момента има кадрови проблем в яслите въпреки мерките за насърчаване на достъпа до висше образование на медицински специалисти, потвърждава министър Вълчев. Направихме специалностите сестра и акушерка безплатни и добрата новина е, че тази година имаме 36% повече записани студенти, но тази крачка не е достатъчна, отчита той. Затова МОН инициира обществено обсъждане за въвеждане на новата специалност, като в концепцията е залегнало в най-ранната възраст до 3 г. водеща да остане медицинската грижа.

“Учене и грижи в ранна детска възраст” ще е ориентирана към изграждането на практически умения, ще има задължители стажове в реална работна среда - ясли, центрове за деца и социални услуги, представи визията проф. Галин Цоков, директор на Института по образование и бивш служебен министър. Обучението може да е 3 г. (бакалавър) от Професионално направление “Здравни грижи”. (24часа)