2 пъти по-малко пици ядем от японците (Графика)

Българинът яде средно 3 кг пица на година. Това сочат данни на интернет портала World population review, който събира данни от институции като Световната банка, ООН, различни национални статистики и местни форуми.

Така от данни за 40 държави страната ни се нарежда на 34-о място по този показател. От Балканския полуостров най-много пица ядат в Гърция - 4,7 кг на човек годишно. Следва Румъния с 3,6 кг. И турците ядат повече от нас - 4 кг.

Любопитното е, че първенец не е родината на пицата - Италия, която се нарежда на 5-о място със 7,6 кг пица на глава от населението, а японците, известни с националната си кухня, ядат 2 пъти повече пици от нас (по 5,6 кг). Лидер е Норвегия - средно 11 кг пица се пада на човек. А челната петица се допълва от САЩ (11,4 кг), Канада (8,9 кг) и Австралия (8,6 кг).

В дъното на класацията е Индия - едва 1,3 кг пица на глава от населението.

