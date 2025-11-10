Съдът не откри вина у полицаите, заснети да ескортират Любенов с поршето, убил французин (Обзор)

Защо, ще стане ясно в мотивите

Присъдата не е окончателна

Двама вече бивши полицаи от столичното 6-о районно управление бяха оправдани по обвинение, че са взели 200 лв. подкуп и са ескортирали пиян шофьор, който при зверска катастрофа уби френски турист в София. Съдия Снежина Колева от Софийския градски съд обяви решението на тричленния състав в петък късно вечерта, а то стана известно в понеделник. Според магистратите по делото не били събрани достатъчно доказателства, които да подкрепят обвинителната теза, че бившите служители на реда Любка Гечева и Георги Малински са виновни, казаха от съда. Пълните мотиви щели да бъдат обявени в срок. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд.

Трагедията, при която загина 64-годишният французин Лоран Пети, стана в ранните часове на 25 септември 2022 г. на околовръстното шосе в София. Чужденецът се прибирал със съпругата си Брижит от почивка в Банско, където били с децата си. Шофьор от хотела трябвало да ги закара до летището в София, но колата им е зверски ударена от 39-годишния тогава Димитър Любенов. 64-годишният Лоран загива на място, а жена му дълго се лекува в болница.

Разследването установи, че Димитър Любенов

шофирал поршето си “Панамера” със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч след употреба на кокаин

и със 1,73 промила алкохол в кръвта. Вечерта той бил на парти в заведение в кв. “Бояна”. След като пил, искал да ползва фирма, предоставяща услугата “Дринк енд драйв”. Чакал шофьор около час, но никой не дошъл, а и заведението затворило. Тогава потеглил с поршето си.

Според прокуратурата около 3,49 часа на кръстовището на ул. “Александър Пушкин” и бул. “Никола Петков” бил спрян от полицай, който не се легитимирал и не му поискал документи. Това било около 400 метра след потеглянето на поршето. Служителят на реда попитал Любенов дали е пил. Той отговорил утвърдително, обяснил, че се качил да шофира, защото от “Дринк енд драйв” не изпратили човек. Тогава полицаят го попитал какво ще правят, а Любенов му казал той да каже. Униформеният му предложил да го ескортира срещу 200 лева, а той точно толкова имал. След това полицаят му казал да тръгва, а той щял да кара след него. Тръгнали в посока на жк “Младост”. 10 минути по-късно станала катастрофата. Полицаят бил Георги Малински, сочат от прокуратурата.

Според обвинението Любенов дал 200 лева на служителя на МВР, за да не го тества за алкохол, да не го задържа за 24 часа и да не докладва в дежурната част на 6-о районно управление. При първоначалните си показания Любенов потвърдил за парите. Униформеният и колежката му от патрула Любка Гечева от 3,52 до 3,56 часа го ескортирали, се сочи в обвинителния акт. В хода на проверката се оказва, че външни охранителни камери са заснели катастрофата, станала в 3, 56 ч. От тях било установено, че в 3,59 ч полицейски автомобил се движел в локалната пътна лента на околовръстното шосе, но пристигайки на мястото на трагедията, започнал да се движи на заден ход, обратно на посоката на движението. Камерите заснели също, че полицейската кола не включилила светлините, с които била оборудвана.

Според прокуратурата двамата униформени станали свидетели на катастрофата,

но вместо да останат на място, да окажат помощ на пострадалите и да документират инцидента, карали километър на заден ход, за да се отдалечат от мястото.

Колата им дълго се движела в обратната посока. Пак от камерите било установено, че в 3,59 ч патрулката спряла в локалния участък на околовръстното и след няколко секунди тръгнала на заден ход, като после два пъти сменяла местоположението си, отдалечавайки се.

Едва в 4,02 ч влязла в пътното движение на околовръстното шосе и пристигнала на мястото в 4, 04 ч. Записите от камерите са приложени по делото, което Малински е водил срещу уволнението си и го е загубил.

След инцидента полицаите бяха уволнени от МВР.

На наказателното дело в СГС срещу двамата бивши униформени

Любенов отказа да бъде разпитан

Димитър Любенов в съда Снимка: Велислав Николов

с аргумента, че може да уличи себе си в престъпление. Той също така не разпозна Любка Гечева на снимките от записите на камерите, които му бяха показани.

Тя пък даде обяснения и изложи своята версия, която се покрива с тази на Георги Малински, дадена пред административния съд. Твърдят, че видели катастрофата около 4 ч, движейки се в локалното платно на околовръстното шосе, в посока жк “Младост”. След това веднага върнали патрулния автомобил на заден ход, за да излязат на централния път. Искали да обезопасят движението покрай ударените автомобили. Щом установили самоличността на двамата водачи, Любка се отдалечила и отишла да пише докладната. После се заела да отбива автомобилите, което правила до края на смяната.

Делото срещу тях беше внесено в съда първо през 2023 г., но върнато обратно на прокуратурата. В СГС на първа инстанция пък продължава делото срещу Любенов.