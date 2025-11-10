Трайчо Трайков за "Лукойл": Разпореждането с активи е изключителен тънък юридически лед

Изборът "Лукойл" да има особен управител изглежда е най-правилният ход от гледна точка на фигурата на такова физическо лице, защото това означава усилия да се продължи дейността на рафинерията. Това каза Трайчо Трайков, кмет на район "Средец" и бивш министър на икономиката и енергетиката.

"Дискусията между експертите и политическите лица е фокусирана най-вече в частта, в която се дава право да се разпорежда с активи, което е изключителен тънък юридически лед. Не бих постъветвал да се стигат до такива действия. В бъдеще, когато се променят обстоятелствата и няма санкции, ще бъде разглеждано доста критично на международния пазар, особено от собственика на "Лукойл", смята Трайков.

Ако "Лукойл" затвори, изчезва огромно количество горива. Такива с най-ниски разходи за достигане до потребителя. Не е задължително да се стига до такава ситуация. Важно е да не се разпродават активи, заяви бившият министър пред bTV.

Той обясни, че целта на санкциите е средствата от работата на тези активи да не отиват за финансиране войната в Украйна. Но това не означава, че не трябва да работят активите. Просто средствата, които получават, се събират някъде и в бъдещ период се предават на собственика.

Трайков смята, че е напълно възможно да получим отсрочка от САЩ за санкциите срещу "Лукойл".

Сега има нова "партида" за сметопочистване на райони от 1 декември "Бяла Слатина", "Изгрев" и "Подуяне". Самата Столична община създаде капацитет, създаде и алгуритми и процеси за мобилизиране на различни обществени и общински ресурси. Имаме и резервен капацитет - камиони и хора. Ако се наложи, те ще се включат в сметопочистването в София.

Щеше да е грешка да се сключат договорите с фирмите, които искаха двойно възнаграждение и обясни: Ако едно домакинство е платило средно 400 лева за цялата година за боклука, който произвежда в сивите контейнери, догодина ще трябва да плати 1500.

Според него има опасност центъра на София да осъмне с пълни кофи с боклук. "Това, което можем да направим, е да дадем наш принос за решение на проблема".

По-рано днес кметът на район "Средец" разказа във фейсбук за опасна ситуация в центъра на София. Трамвай набил рязко спирачки, след като автомобил на НСО сменил сигнала на светофара в последния момент.

"Аз не мога да си представя каква е тази ситуация, в която ти трябва да пресечеш пътя на трамвай. Знаете, трамваите са най-тежко маневрените средства по софийските улици, неслучайно те навсякъде имат предимство и точно пред трамвая ти да му "цъкнеш" червено и ти да прехвърчиш. Ватманът нито имаше време да реагира, нито имаше видимост, беше много опасна ситуация", коментира бившият Трайков.