Отвързват минималната заплата от средната?

Ще спре и автоматичното вдигане на възнаграждения в администрацията - всичко това обаче от догодина



През следващата година ще има законодателни решения, с които да се изпълнят вижданията на правителството за отвързване на минималната заплата от средната.

Това обяви премиерът Росен Желязков в понеделник, ден преди заседанието на коалиционния съвет на управляващите партии, на който те поканиха и бизнеса. Миналата седмица работодателите бойкотираха тристранката заради несъгласието си с бюджета и приемането му от МС и съответно внасянето в парламента бяха отложени.

Минималната заплата се определя като 50% от средната за страната. Механизмът влезе в сила от 2024 г. с промени в Кодекса на труда и се актуализира ежегодно.

Работодателските организации

отдавна настояват този механизъм да се премахне

и посочват, че ръстът на минимална заплата за периода 2023-2026 г. е над 55% при нарастване на икономиката с около 10% и натрупана инфлация в размер на още близо 10%.

Желязков съобщи и за промени при възнагражденията в публичния сектор догодина. Това означава да се преразгледат законови текстове, които обвързват възнагражденията на редица сектори със средната заплата. Например по закон за МВР и армията има такъв механизъм. Възнагражденията там се изчисляват на базата на средната заплата за второто тримесечие на предходната година. Това означава, че

за тях ще има увеличение с 12%

при предвиден в бюджета за 2026 г. ръст от 5% за администрацията.

Според разчети на финансисти, ако заплатите в секторите, обвързвани със средната, се замразят на нивото от тази година, спестените разходи възлизат на 1,7 млрд. лв. Ако увеличението им е както за всички останали, тогава икономията е около 1 млрд. годишно.

Премиерът очаква през тази седмица да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което сметките за държавните пари да бъдат внесени в парламента. Но обясни, че бюджетната процедура не е блокирана - това не може да стане при отказ на бизнеса от участие в тристранката, защото приемането на бюджета е право на правителството и на Народното събрание.

Освен че е първият в евро, той трябва да отговори и на страховете на хората, гарантирайки, че няма да има висока инфлация, намаление на доходите и същевременно държавата ще продължава да инвестира в инфраструктура, подчерта Желязков. И определи бюджет 2026 като по-скоро консервативен, за да може спокойно и без социално напрежение да влезем в следващата година и

политиките да бъдат провеждани бавно и

еволюционно “Защото след всяка недобре премислена реформа винаги следва обществена деградация”, коментира премиерът.

Убеден е, че България няма да попадне в дългова спирала. Докато дългът се движи около 30%, няма такава опасност, защото референтната стойност по изискванията в еврозоната е 60%, но ние никога няма да си позволим да стигнем до това, увери той.

Вече оглеждат имена за управител на “Лукойл”

Кабинетът вече обсъжда имена за специален управител на рафинерията, съобщи премиерът Росен Желязков. И уточни, че процедурата ще бъде такава, каквато е предвидена в закона - това ще е физическо лице, избрано след проверка и анализ. Има имена, които обсъждаме, ще ги обявим, след като законът влезе в сила, заяви министър-председателят. Промените, които дават право на особения управител да продава активи на “Лукойл” в България, се очаква да са в сила от следващата седмица.

Премиерът посочи, че действията на такъв управител не са без контрол, защото ще работи само и единствено в рамките на закона. Назначаването му било част от механизма, чрез който страната ни ще осигури пълно спазване на международните санкции срещу Русия. Позицията ни е много ясна, ще осигурим спазването на санкциите с оглед тяхната основна цел - нито един цент да не отива за войната в Украйна, уточни Желязков. И добави, че приетите законови промени от Народното събрание в петък определят легалната рамка за изпълнението на тази политика от страна на българската държава. Министър-председателят специално посочи, че проблем с горивата няма, има достатъчно количества, включително и запаси.

Относно предприетите от МВР, ДАНС и военните допълнителни мерки за сигурността на обектите на “Лукойл” Желязков отбеляза, че става дума за превантивни действия, целящи да се запази критичната инфраструктура, каквато е рафинерията в Бургас и другите обекти на компанията.

Очаква се през следващата седмица да бъде определен особеният управител на “Лукойл”.