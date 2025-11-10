Жалби блокират и избора на турския консорциум за чистач на “Илинден”, “Надежда” и “Сердика” (Обзор)

Общината ще наеме за зимата още 30 снегорина и 15 големи камиона

Възстановиха събирането на разделните отпадъци

Още две жалби блокираха решенията по мегапоръчката за чистенето на София. Те са за зона 4 с райони “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”. За тях общината имаше намерение да сключи договор с единствения останал кандидат - турския консорциум “Норм Санаи”. Жалбите са от другите двама кандидати, които не са допуснати до отваряне на ценова оферта - “Нелсен - Чистота” и ЗМБГ, става ясно от регистъра на КЗК. Така сключването на договора с турския консорциум временно е възпрепятствано. Той предложи 45,7 млн. лв. за чистене на трите района при прогноза на общината 59,9 млн. - единственият участник от цялата мегапоръчка, дал по-ниска цена.

Преди дни стана ясно, че са подадени други 2 жалби, които блокират решенията за общо 5 района. Едната е от консорциум “Чистота Средец” срещу прекратяването на процедурата за “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. Там нито един от тримата кандидати не стигна до отваряне на ценова оферта, а договорът със сегашните чистачи изтича на 30 ноември. Общината смяташе да стартира бърза процедура с пряко договаряне, за да избегне криза като тази в “Люлин” и “Красно село”. Жалбата стопира временно това.

Именно срещу прекратяването на процедурата за “Люлин” и “Красно село” е втората жалба. Тя е от консорциум “Почистване Триадица”, част от който е фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки. Консорциумът остана единствен кандидат, след като турската “Норм Санаи”, прочула се с подпалените си камиони, не отвори ценовата си оферта. Кметът Васил Терзиев заяви, че няма да подпише договор заради високата цена - 189 млн. лв. вместо прогнозните 70 милиона. Така на 5 октомври бе обявена кризисна ситуация в двата района, която още продължава. “Люлин” се пое от Столичното предпрятие за третиране на отпадъци (СПТО), а “Красно село” - от общинската “Софекострой”, която чисти “Красна поляна”. Идеята на общината беше след изтичане на сроковете за обжалване почистването и на двата района да бъде възложено на “Софекострой”, за което СОС отпусна 9 млн. лв. за техника. Жалбата обаче спира и спешното купуване на техниката.

Така всички решения за три от общо 7-те зони в мегапоръчката вече са обжалвани. Няма яснота кога ще бъдат обявени решенията за останалите 4 зони. С изключение на “Красна поляна”, част от “Триадица”, “Младост”, “Витоша” и “Овча купел” договорите за чистене на останалата част от града изтичат в края на тази и в началото на 2026 г.

Малко преди в понеделник да стане ясно за подадените нови жалби, зам.-кметът по екология Надежда Бобчева обяви пред bTV, че ситуацията в “Люлин” и “Красно село” вече е под контрол. И увери, че общината има план за действие от 1 декември за “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”. В четвъртък СОС ще разгледа доклад на Бобчева за увеличаване на капацитета на СПТО - от 307 на 489 служители и разширяване на структурата му. Планира се изграждане на фотоволтаична електроцентрала, която ще намали енергийните разходи. Ще се купуват шредер за гуми, компактор и ще се правят до 40 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци.

Междувременно се наемат допълнителни 30 снегорина и 15 големи камиона. Жалба обаче е подадена и срещу процедурата за зимното почистване на планинските пътища. Тя е от консорциум “Еко Сфера 2025”.

Но пък “Екобулпак” отново вдига цветните контенейри, след като миналия четвъртък обяви, че спира да го прави в 16-те района, които обслужва.