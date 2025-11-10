Център за високи постижения с 6 технологични лаборатории отвори в IT гимназията в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Той е единствен в страната в сферата на компютърните науки, в него ще могат да се правят и роботи

"Няма да е далеч денят, в който тук ще видим първия готов робот. Вече станаха доста предприятията в Бургас, които използват промишлени роботи, и затова са необходими млади хора със знания и умения, които да могат да работят по тези нови предизвикателства."

Това каза кметът Димитър Николов при откриването на модерен технологичен Център за високи постижения към Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации.

От всички професионални гимназии в цялата страна, определени да получат статут на Център за високи постижения, гимназията в Бургас е единствената в направление "Компютърни науки".

В момента МОН изгражда 28 центъра

в различни професионални направления в партньорство с местната власт - общо 28 центъра по един за всяка област.

Този в Бургас разполага с 6 високотехнологични лаборатории – по програмиране, компютърни науки, роботика и IoT, киберсигурност и изкуствен интелект, лаборатория по микроелектроника и модерен makerspace със CNC машини и оборудване за 3D и лазерно прототипиране.

Това ще осигури гигабитова мрежова свързаност, Wi-Fi 6 покритие, аудио-визуални системи и инфраструктура за провеждане на онлайн събития и стрийминг, казват от гимназията.

Новият комплекс е с обща застроена площ от над 2500 кв. м и включва два 4-етажни корпуса – обучителен център и общежитие, които заедно формират цялостна система за образование, наука и предприемачество.

"Когато преди 7 г. обявих, че в жк "Меден рудник" ще се изгражда ново компютърно училище, 90% бяха негативно настроени. В момента учат деца не само от Бургас, но и от цялата страна. И това, че в сградата се съчета както обучение, така и настаняване, е прекрасно.

Това се случва благодарение на партньорство между ръководството на училището, силна подкрепа от наша страна, подкрепа от МОН и РУО, настоятелството и обществения съвет", коментира бургаският кмет. Част от оборудването в кабинетите

Центърът в Бургас е научно-иновационно ядро

на професионалното образование в областта на компютърните науки, обединяващо ученици, преподаватели, студенти и представители на бизнеса.

Очакванията са това да повиши качеството на технологичното образование, практичните умения в областта на програмирането, микроелектрониката и дигиталното производство, както и да стимулира иновации, предприемачество и работа по реални проекти.

От МОН определят създаването на центрове за високи постижения като нова крачка към промяната в българското образование, която поставя акцент върху качеството, практическите умения и връзката на училището с реалния бизнес.

От министерството и Изпълнителната агенция "Програма за образование" отбелязаха, че община Бургас подкрепя много проекти в сферата на образованието и има изградени изключително иновативни нови сгради по Плана за възстановяване и устойчивост, което я прави първенец в страната.