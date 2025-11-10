ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка нападна гъбар в Северна Македония

Почина шампионът по плуване Камен Атов

Камен Атов СНИМКА: Фейсбук/Kamen Mezze

На 59 години почина шампионът по плуване и бизнесмен Камен Атов. За тъжната новина стана ясно от социалните мрежи, където приятели на Атов се сбогуват с него, публикувайки на фейсбук профила му. 

Атов е рекордьор и шампион в спринтовия кроул. Той е четвърти в Европа с мъжката щафета 4 по 200 м св. стил от шампионата в София през 1985-а. Камен е и бивш държавен и балкански първенец на 100 м свободен стил.

От публикациите му във фейсбук става ясно, че Атов е прекарал инсулт. На 23 октомври той е качил снимки от болнично легло. 

"След прекаран инсулт човек на практика се ражда отново. Трябва да се учи да говори, да се храни, да ходи, да пие вода и дори да диша", пише той. 

Камен Атов СНИМКА: Фейсбук/Kamen Mezze

