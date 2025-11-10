Българският съд иска от Ливан гаранции, че няма да екзекутират Игор Гречушкин (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливан трябва да даде допълнителни гаранции, че няма да екзекутира Игор Гречушкин, ако бъде екстрадиран там. Това поиска Софийският градски съд в понеделник и отложи делото за предаването на руснака с кипърски паспорт в Бейрут. Той е собственик на кораб, разтоварил на пристанището в града амониев нитрат, който избухна на 4 август 2020 г. и уби 218 души.

Гречушкин беше арестуван в София на 5 септември т.г. Тогава съдът го остави в ареста до решението за екстрадицията му в Ливан, където ще бъде съден за масовата смърт.

“Съдът поиска допълнителни гарации, че няма да му бъде наложено смъртно наказание, а не за авторството на деянието.

Ливанската република е демократична, там има мисия на ЕС,

сключиха договор със САЩ. След като изпълнят указанията на съда, процедурата по екстрадиция ще продължи”, каза след заседанието прокурор Ангел Кънев. Заседанието на Софийския градски съд съвпадна с посещението на президента на Ливан Жозеф Аун в България (виж горе).

Няколко дни преди заседанието за екстрадицията на Гречушкин близки на жертвите преддадоха на българския посланик там писмо до съдебните власти. В него те настояват за предаването на мъжа.

В писмото напомнят, че взривът на пристанището в Бейрут е най-голямата неядрена експлозия в историята, чиито ударни вълни са достигнали чак до Кипър. Освен загиналите са ранени над 7000 души. Тогава хиляди жители на Ливан напуснаха страната от страх за сигурността си. Щетите върху сгради, болници и инфраструктура се оценяват на около 6 милиарда долара.

“Повече от пет години след трагедията все още няма окончателно съдебно решение, а процесът се бави поради обструкции от влиятелни обвиняеми”, пишат семействата на жертвите. Те подчертават, че съдебният следовател Тарек Битар почти е завършил разследването, но му е

необходим разпитът на собственика на кораба,

превозил амониевия нитрат до Бейрут.

В писмото се уточнява, че министърът на правосъдието на Ливан Адел Насар е предприел всички законови стъпки за искането на екстрадиция съгласно международното споразумение между Ливан и България. Документите са били изпратени с гаранция, че Гречушкин няма да бъде подложен на смъртно наказание, както изисква член 5 от договора. Пораженията в Бейрут след експлозията

“Не искаме отмъщение, а разкриване на истината и справедливост за жертвите, ранените и целия ливански народ”, заявяват семействата на жертвите.

Екатерина Димитрова, адвокатът на Гречушкин в България, заявява пред международната организация на разследващите журналисти (OCCRP), че

клиентът ѝ е пътувал свободно със семейството си

през последните няколко години, преди да бъде арестуван в София.

“Интересен факт е, че Игор Гречушкин е пътувал до Ливан и е бил разпитван, но не е бил арестуван”, казва тя пред местния клон на организацията в Ливан. Следователи от Ливан са били изпратени в Кипър, за да работят с него, разказал е всичко, което знае по случая, и не е имало искане за задържането му. Игор Гречушкин беше задържан на 5 септември на летище “Васил Левски” в София в рамките на операция “Нептун”, координирана от Интерпол в сътрудничество с Европол, Фронтекс и Световната митническа организация. Тогава за 2 седмици бяха арестувани 328 души, издирвани с червени бюлетини, включително 57 с подозрения за връзки с тероризъм.



Игор Гречушкин е в ареста до произнасянето на съда за екстрадицията му.