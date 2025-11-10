Новият боен кораб „Храбри“ излезе на първо плаване (Видео)

ХРАБРИ излезе на първо плаване на 10 ноември 2025 г., 581 години след битката при Варна и 113 години след първата морска победа на България

Започнаха ходовите изпитания на първия нов кораб за Военноморските сили. Днес в 14:06 часа ХРАБРИ (б.н. 12) за първи път се сне от кея на МТГ – Делфин. Маневрата бе осигурявана от влекачи CASTOR и SPICA N на Параходство Български морски флот. На борда на ХРАБРИ е и пилот от Пилотска станция – Варна. Началото на изпитанията съвпадна с 581-ата годишнина от Битката при Варна и идва само дни след като бяха отбелязани 113 години от първата победа на морския флот на България. По план приемането на кораба в състава на флота се очаква до края на годината, съобщава Maritime.

Днес ХРАБРИ ще плава само във водите на Варненското езеро. Поредната авария на напорния тръбопровод между Пречиствателна станция Варна и Аспарухово, стана причина за невъзможност за първо излизане в Черно море на новия кораб.

Килът на ХРАБРИ бе запожен в МТГ – Делфин през 2022 година. Той е първи от два многоцелеви модулни патрулни кораба (ММПК), които се строят край Варна под ръководството на NVL Group, бившата Lürssen Defence, с участието на множество български доставчици.

Междувременно тече ускорена доставка на боеприпаси и други компоненти, за да може по-бързо да се придобият първоначални военни способности.

ХРАБРИ (б.н. 12) И СМЕЛИ (б.н. 11) са с дължина 90 метра и водоизместимост от приблизително 2300 тона, разполагат с интегрирана система за управление на бойните действия и са в състояние да противодействат както на въздушни и наземни, така и на надводни и подводни заплахи. Те са предназначени за изпълнение на задачи в рамките на международните съюзнически мисии на НАТО и ЕС.

Двата съда се строят по международни стандарти за военни кораби, като надзорът се осъществява от класификационната организация DNV GL, която след приключване на проекта ще присвои на корабите клас нотация „фрегата". СНИМКА: Maritime

Вторият нов кораб за флота „Смели" бе спуснат на вода в МТГ – Делфин в края на миналата година.

Строежът на корабите се осъществява в рамките на проекта „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", чието изпълнение започна през 2020 г. със сключването на договор между Министерството на отбраната на Република България и компанията „FR. LURSSEN WERFT GMBH&Co.KG", впоследствие преименувана на „NVL B.V. & Co.KG".

Проектът ММПК е най-големият за ново строителство на Военноморските сили към момента.

За нуждата от нови кораби на флота се говори от поне десетилетие. Проектът за тяхното придобиване лежа на дрейф дълги години при редица правителства, като премина през серия изменения. Две чуждестранни корабостроителници се бориха за тяхното строителство при рестарта му.

Както началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, така и командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, а и заемалите тези длъжности преди тях са заявявали нееднократно, че флотът има нужда от още нови бойни кораби, за да изпълнява задачите си, още повече във връзка с геополитическата ситуация в Черно море в момента.