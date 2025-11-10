Костадин Ангелов за убитото куче: Очаквам законът да бъде приложен в пълния му обем

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В София беше умишлено прегазено куче – живо същество, което 14 години е било част от кварталното семейство. Очаквам законът да бъде приложен в пълния му обем. Без отлагане. Без компромис. Това пише в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ-СДС и председател на здравната комисия в парламента проф. Костадин Ангелов.

"Този акт не е инцидент. Той е умишлена жестокост. Садистично поведение, което няма място в едно цивилизовано общество.

Разговарях с представители на компетентните институции. Софийската районна прокуратура вече е образувала досъдебно производство по чл. 325б от Наказателния кодекс – за проява на жестокост към животно, причинила смърт.

Само преди няколко месеца, по предложение на министъра на правосъдието, бяха приети по-тежки санкции именно заради подобни случаи:

– до 5 години лишаване от свобода при смърт или тежко увреждане на животно;

– до 8 години, когато деянието е извършено умишлено и по особено мъчителен начин.

Като лекар, като човек и като народен представител не мога да приема, че сред нас има хора, способни на подобна безчовечност. Защото, когато някой загуби емпатията към животните, утре ще я загуби и към хората.

Справедливостта за Мая не е само за едно куче. Тя е тест за това дали сме общество, което защитава слабите и наказва насилието", пише още той.